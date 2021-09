Vanaf zaterdag verruimde openingstijden Testen voor Toegang

Vanaf zaterdag is het in onder meer cafés, restaurants en bioscopen en theaters verplicht om een coronatoegangsbewijs te tonen. Voor mensen die niet gevaccineerd zijn en geen corona hebben gehad wil dat zeggen dat ze een negatief testbewijs moeten hebben om daar naar binnen te mogen.

Stichting Open Nederland (SON) verruimt de openingstijden van de testlocaties vanaf komende zaterdag tot 10 oktober. Op donderdagen kunnen mensen van 7.00 uur tot 21.00 uur terecht voor een coronatest, op vrijdagen en zaterdagen van 7.00 tot 23.00 uur. Op zaterdagen is op die manier plek voor 430.000 tests per dag, op vrijdagen gaat het om 407.000 tests per dag.

120 testlocaties

Op alle andere dagen blijven de testlocaties geopend op de normale tijden: van 8.00 tot 18.00 uur. Aankomende vrijdag zijn volgens SON de meeste testlocaties al een uurtje langer geopend: van 8.00 tot 19.00 uur.

In totaal zijn er vanaf dit weekend meer dan 120 testlocaties in gebruik, waaronder zes XL-locaties in Alkmaar, Amsterdam, Groningen, Den Haag, Maastricht en Tilburg. Ook openen zaterdag extra locaties op de Waddeneilanden. Vrijwel iedereen moet vanaf dan binnen een half uur een testlocatie kunnen bereiken en voor 90 procent van de mensen is een locatie binnen 20 minuten rijden bereikbaar, aldus SON.

Vanaf 11 oktober gaat het aantal teststraten weer op de schop. Testaanbieders worden dan per test betaald en kunnen zelf bepalen waar, wanneer en hoeveel mensen ze kunnen testen. ‘Zo kan de markt inspringen daar waar er vraag is naar coronatesten’, aldus SON. Bedrijven kunnen zich momenteel inschrijven om vanaf 11 oktober onder de nieuwe voorwaarden coronatests af te nemen.