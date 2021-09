Rutte ziet 'haken en ogen' aan ingrijpen bij verhuurderheffing

Demissionair premier Mark Rutte staat open voor voorstellen om iets te doen aan de verhuurderheffing. Een verlaging of zelfs afschaffing van die belasting zou woningcorporaties meteen meer investeringsruimte geven om sociale huurwoningen te bouwen, erkent hij. Maar er zitten "veel haken en ogen aan", zegt hij tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

Een ruime Kamermeerderheid wil het liefste helemaal afscheid nemen van de verhuurderheffing, omdat die de bouw van nieuwe sociale huurwoningen afremt. Rutte is naar eigen zeggen "niet getrouwd" met de heffing, maar wijst erop dat afschaffen duur is en "technisch ingewikkeld". Hij kan zich voorstellen dat er volgende maand verder over gesproken wordt bij de Algemene Financiële Beschouwingen.