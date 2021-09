Aon: politieke onrust kan bedrijven komende tijd dwarszitten

Politieke spanningen kunnen wereldwijd voor nieuwe problemen in de toeleveringsketen van bedrijven zorgen. Zo zijn volgens adviesbureau Aon de kansen op zaken als handelsoorlogen, maar ook op politiek geweld, toegenomen door de coronapandemie. Dat schrijft het bedrijf in zijn jaarlijkse risico-onderzoek Risk Maps.

Een voorbeeld is de recente coup in Guinee. Dat Afrikaanse land is een grote producent van bauxiet, de grondstof voor aluminium. De prijzen van dat metaal stegen vervolgens snel, geeft Alex van den Doel aan. Hij is bij Aon directeur van het onderdeel dat bedrijven adviseert over risico’s.

‘Bedrijven moeten goed in kaart brengen waar hun essentiële grondstoffen en materialen vandaan komen en de risico’s kennen’, bepleit Van den Doel. Daarbij is het niet alleen zaak te weten waar de eigen leveranciers zitten, maar ook de leveranciers van die leveranciers.

Coronacrisis

Tijdens de coronacrisis en het herstel daarvan zijn veel bedrijven zich al bewust geworden van de risico’s van een toeleveringsketen die geen flexibiliteit biedt om problemen op te vangen, denkt Van den Doel. Hij wijst onder meer op het chiptekort en de gestegen prijzen van veel grondstoffen en vervoer over zee. ‘Veel bedrijven geven nu aan dat beschikbaarheid belangrijker is dan prijs. Ook willen ze hun productie beter spreiden om weerbaarder te zijn.’ Dat betekent wel dat de internationale industrie minder efficiënt wordt. Daardoor zullen de kosten voor bedrijven ook wat hoger uitvallen.

Ook de risico’s op terrorisme, onrust en politiek geweld werden afgelopen jaar beïnvloed door de coronapandemie. Mede door reisbeperkingen en lockdowns waren die zaken in bepaalde periodes veel minder, merkte Aon. ‘Een opleving van onrust en geweldsincidenten ging vaak gepaard met ingetrokken coronamaatregelen’, schrijft het bedrijf in het rapport.

Onrust

Het risico op onrust en politiek geweld neemt daardoor ook toe na de coronacrisis. ‘In landen met fragiele instituties is er weinig voor nodig om het geweld te doen oplaaien’, legt Van den Doel uit. Dat kan ook andere landen treffen als de onrust overslaat of mensen vluchten.

Ook in westerse landen heeft de coronapandemie tot onrust en polarisatie geleid. Dat brengt vooral reputatierisico’s met zich mee. ‘Bedrijven weten inmiddels hoe ze met lockdowns en heropeningen om moeten gaan, maar willen zich niet mengen in de publieke discussie, want de maatregelen liggen gevoeliger dan ooit. Desondanks zullen ze de polarisatie in de samenleving wel gaan merken.’ Bedrijven zouden bijvoorbeeld doelwit kunnen worden van boycots of andere acties.