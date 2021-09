Beijing: Evergrande moet bouwprojecten voltooien en terugbetalen

Dat zeggen financiële toezichthouders in Beijing die het vastgoedconcern een uitgebreide reeks instructies hebben gegeven. Daarin staat ook dat Evergrande moet voorkomen dat het op korte termijn in gebreke blijft met het doen van betalingen. In een vergadering met vertegenwoordigers van Evergrande zeiden de toezichthouders ook dat het bedrijf proactief met obligatiehouders moet communiceren om wanbetaling te voorkomen.

De dreiging van een faillissement van Evergrande, dat gebukt gaat onder een schuldenlast van omgerekend 260 miljard euro, houdt wereldwijd investeerders in de ban. Toenemende zorgen over het concern zorgen voor een uitverkoop op de Aziatische markten en onderstrepen hoe de crisis zich uitbreidt naar andere activa.

Beleggers zetten zich schrap voor een cruciale betalingstermijn op donderdag. Het bedrijf moet 83,5 miljoen dollar (dik 71 miljoen euro) aan rente betalen op een obligatie van 2 miljard dollar. Een week later is de volgende betalingsdeadline.

Blijft het concern in gebreke dan kan dat de grootste schuldherstructurering in de geschiedenis van China veroorzaken. Het zou ook de zwaarste klap tot nu toe betekenen op een markt die internationale vermogensbeheerders wist te verleiden met lucratieve rendementen. Dat gebeurde op het moment dat de wereldwijde obligatierente op een historisch dieptepunt stond.