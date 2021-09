Zorgbonden: extra geld voor zorg is goed begin, maar onvoldoende

Zorgbonden zijn blij dat het kabinet 675 miljoen euro extra uittrekt om salarissen van mensen die in de zorg werken te verhogen, maar ze vinden het wel te weinig. ‘Het is simpelweg niet genoeg om dit grote, maatschappelijke probleem op te lossen. Er moet gezorgd worden dat het geld bij de juiste mensen terechtkomt, daar waar de problemen zijn: bij verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante beroepen’, zegt een woordvoerster van zorgvakbond NU’91.

Met het extra geld kunnen de salarissen 1,5 procent worden verhoogd. Volgens de vakbond loopt het salaris van verpleegkundigen tot 9 procent achter op de markt. ‘Dat zet een stijging van 1,5 procent toch in een ander perspectief. Om de problemen echt op te lossen, is structureel een verhoging van 3,5 miljard euro extra op het jaarlijks budget nodig.’ NU’91 zegt dat verpleegkundigen en verzorgenden ‘eerder sceptisch dan blij’ zijn.

FNV Zorg noemt het bedrag een goede eerste stap voor de inhaalslag van zorgsalarissen. ‘Maar het is nog niet genoeg voor de zorgsalarissen en dus koopkrachtbehoud van álle medewerkers in de zorg’, zegt Kitty Jong, vicevoorzitter van FNV.

Goede afspraken

Naast een verhoging van de salarissen wil FNV ook dat er goede afspraken worden gemaakt over verlaging van de werkdruk. Dat is volgens de bond essentieel om werknemers in de zorg te kunnen behouden. FNV becijferde eerder dat hier 2,25 miljard euro extra nodig is.

CNV Zorg & Welzijn stelt vast het kabinet ‘hier gewoon niet omheen kon’. De hele sector én een Kamermeerderheid pleitten immers voor een salarisverhoging. CNV ziet dit als een ‘belangrijke eerste stap naar structureel betere beloning’ voor werknemers in de zorg. De bond hoopt ook dat het volgende kabinet verdere stappen zal zetten.

Kritisch is CNV over de financiering van de loonsverhoging. Die moet volgens het demissionaire kabinet in elk geval voor een deel komen uit de zorgpremies, die dan dus omhoog moeten. De vakbond vindt een verhoging van de vennootschapsbelasting voor bedrijven een beter idee.