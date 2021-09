AEX terug op 800 punten dankzij chip- en techbedrijven

De Amsterdamse AEX-index zette donderdag het herstel voort en keerde na de onrust rond het noodlijdende Chinese vastgoedconcern Evergrande weer terug boven de 800 punten. Vooral de chip- en techbedrijven werden opgepikt na de recente koersdruk in de sector. De hogere slotstanden op Wall Street, waar positief werd gereageerd op het rentebesluit van de Federal Reserve (Fed), boden daarbij ook steun aan de handel. Volgens Fed-voorzitter Jerome Powell is het herstel van de Amerikaanse economie sterk genoeg om in november te beginnen met de afbouw van de coronasteun.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,2 procent hoger op 801,50 punten. De hoofdindex tikte vorige week al de 800 punten aan maar wist nog niet boven deze historische grens te sluiten. De MidKap won 0,8 procent tot 1093,45 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs stegen 1,1 procent.

In Londen klom de FTSE-index 0,4 procent, voorafgaand aan het rentebesluit van de Bank of England, dat later op de dag wordt bekendgemaakt. In Noorwegen verhoogde de centrale bank de rente tot 0,25 procent, van het historische dieptepunt van 0 procent. De Noorse centrale bank hintte daarbij op een verdere renteverhoging in december.

ASMI

Besi en ASMI waren de grote winnaars in de AEX met winsten tot 3,4 procent. Analisten van Kepler Cheuvreux verhoogden de koersdoelen voor de twee chipbedrijven. Ook techinvesteerder Prosus , fintechbedrijf Adyen, chipmachinemaker ASML, maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en chemicaliëndistributeur IMCD stonden in de kopgroep, met plussen tot 2,9 procent. Levensmiddelenconcern Unilever was de enige daler met een min van 0,2 procent.

In de MidKap waren laadpalenmaker Alfen en technologiegroep TKH de sterkste stijgers met winsten van ruim 2 procent. Financieel dienstverlener Intertrust sloot de rij met een verlies van 0,7 procent. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM won 0,3 procent. Volgens topman Ben Smith trekt de vraag naar vliegreizen naar de Verenigde Staten gestaag aan sinds het land bekendmaakte dat de grenzen weer opengaan voor buitenlandse reizigers. Beter Bed won 0,4 procent op de lokale markt. De beddenverkoper ontvouwde zijn nieuwe digitale strategie waarmee het bedrijf in 2025 een online-omzet van minstens 100 miljoen euro wil behalen.

De euro was 1,1724 dollar waard, tegen 1,1737 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 72,09 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 76,09 dollar per vat.