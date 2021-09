Links boos op kabinet om financiering hoger zorgsalaris

Dat het kabinet de verhoging van het salaris van zorgpersoneel wil betalen door een hogere zorgpremie, is tegen het zere been van linkse oppositiepartijen. "Het is goed nieuws", zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver over het plan om de zorgsalarissen te verhogen. "Maar er wordt niet aan de wens van de Kamer voldaan." De Tweede Kamer wil de loonsverhoging betalen door de winstbelasting voor bedrijven op te schroeven.