Tesla wil hogere boetes voor overschrijden maximumverbruik auto’s

De auto’s van Tesla zijn elektrisch en verbruiken geen brandstof. Daardoor kan het concern rechten aan andere producenten verkopen, die op die manier het gemiddelde benzineverbruik van hun vloot naar beneden kunnen bijstellen en boetes verminderen. Het verkopen van die rechten levert door de huidige relatief soepele regels minder op, zegt Tesla. Andere autofabrikanten hebben al gezegd dat een verhoging van de boetes hun jaarlijks minstens 1 miljard dollar zou kosten aan boetes en inkoopkosten van de rechten.

De Europese Commissie heeft sinds vorig jaar ook regels waardoor de gemiddelde uitstoot van alle nieuwe auto’s van een fabrikant onder een bepaalde grens moet liggen. Voor bijvoorbeeld de Volkswagen-merken was de eis afgelopen jaar ruim 99 gram CO2 per kilometer, wat met gemiddeld 0,5 gram werd overschreden. Dat leverde het bedrijf een boete op van waarschijnlijk meer dan 100 miljoen euro. Tesla had in Europa een deal met Fiat-Chrysler en verdiende zo ook hier aan de uitstootregels.