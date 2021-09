Californië legt productiequota voor personeel aan banden

De Amerikaanse staat Californië komt met een nieuwe wet die grote werkgevers zoals Amazon beperkt in het instellen van productiviteitsquota voor zijn personeel. Het gaat om de eerste wetgeving in zijn soort in de Verenigde Staten.

‘We kunnen niet toestaan ​​dat bedrijven winst boven mensen stellen’, zei gouverneur Gavin Newsom bij het ondertekenen van de maatregel. Daarbij benadrukte hij dat de gezondheid en veiligheid van werknemers niet in gevaar mag komen. Volgens Newsom zorgt de wet ervoor dat werknemers niet meer ontslagen kunnen worden als ze een ‘onveilige’ doelstelling niet halen.

Alle bedrijven die veel medewerkers hebben in magazijnen zijn straks verplicht om de prestatiedoelen voor hun magazijnpersoneel duidelijk aan zowel hun werknemers als de overheid kenbaar te maken. Dan kunnen de bedrijven er dus ook op worden aangesproken als een doelstelling niet volgens de regels is. Daarnaast is het niet langer toegestaan voor de bedrijven om op basis van algoritmen werknemers te verbieden om even te rusten of pauze te houden.

Amazon

Hoewel Newsom geen enkel bedrijf bij naam noemde in zijn verklaring, lijkt de maatregel vooral gericht op Amazon. De laatste tijd waren er berichten over Amerikaanse chauffeurs die vanwege de hoge werkdruk in een fles in hun bestelbus urineren omdat ze geen tijd hebben voor een echte sanitaire stop. Ook zouden medewerkers in de distributiecentra iedere elf seconden een nieuw artikel moeten pakken.

Amazon-oprichter Jeff Bezos betoogde ook al dat zijn bedrijf meer oog moet krijgen voor het welzijn van zijn werknemers. Dat schreef de miljardair in april, voordat hij de dagelijkse leiding van Amazon overdroeg, in een brief aan de aandeelhouders. Maar met die woorden leek hij vooral zijn nalatenschap te willen veiligstellen. Tegelijkertijd zei hij dat de situatie bij Amazon helemaal niet zo slecht was als mediaberichten, politici en vakbonden het deden voorkomen. Het concern zou zijn personeel geen onhaalbare doelen opleggen.