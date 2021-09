Evergrande wil beleggers geruststellen nu schuldendeadline nadert

China Evergrande Group belooft er alles aan te doen om kleine particuliere beleggers terug te betalen die hun geld staken in beleggingsproducten van het door schulden geplaagde concern. Dat zei de voorzitter van Evergrande. Evengoed is er sprake van grote onzekerheid omdat op donderdag een deadline voor een rentebetaling op een dollarobligatie afloopt.

Hui Ka Yan’s verklaring kwam een dag nadat de ontwikkelaar een akkoord bereikte met binnenlandse houders van obligaties waarmee het concern voorkwam dat het in gebreke bleef. Die stap zorgde voor enige opluchting onder beleggers. Het aandeel Evergrande, dat de laatste tijd heel veel van zijn beurswaarde verloor, maakte een sprong op de beurs in Hongkong, waarbij het tussentijds tot een derde aan beurswaarde won. Het aandeel sloot uiteindelijk bijna 20 procent hoger.

De dreiging van een faillissement van Evergrande, dat gebukt gaat onder een schuldenlast van omgerekend 260 miljard euro, houdt wereldwijd investeerders in de ban. De vrees bestaat dat de problemen van Evergrande overslaan op andere vastgoedontwikkelaars en ook het hele financiële systeem van China. Het bedrijf moet donderdag 83,5 miljoen dollar (dik 71 miljoen euro) aan rente betalen op een obligatie van 2 miljard dollar. Een week later is de volgende deadline, met een rentebetaling van 47,5 miljoen dollar op een obligatie.

Boos

De voorzitter drong er bij leidinggevenden in het bedrijf op aan ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de levering van eigendommen in orde is. Ook de aflossing van vermogensbeheerproducten die in het bezit zijn van miljoenen voornamelijk kleine beleggers moet volgens Hui Ka Yan goed geregeld worden.

Ondertussen neemt de druk op de overheid om in te grijpen toe. Huizenkopers en kleine beleggers worden steeds bozer omdat ze hun spaargeld in het vastgoed en de ondoorzichtige vermogensbeheerproducten van het bedrijf hebben gestoken. Het laatste wat Beijing wil is sociale onrust, aldus kenners.

Buitenlandse beleggers

Buitenlandse beleggers krijgen het waarschijnlijk een stuk moeilijker om betaald te worden. Die investeerders hebben namelijk minder onderhandelingsmacht tegenover andere kredietverstrekkers.

De problemen in de vastgoedsector zijn voor kredietbeoordelaar Fitch reden om de groeiraming voor de Chinese economie neerwaarts bij te stellen. Fitch rekent dit jaar op 8,1 procent groei, tegen 8,4 procent bij een eerder raming. Volgend jaar zal de groei uitkomen op 5,2 procent tegen een eerdere projectie van 5,5 procent.