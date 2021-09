Damrak lijkt hoger te beginnen na rentebesluit Federal Reserve

De Amsterdamse beurs lijkt donderdag licht hoger te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Beleggers verwerken het rentebesluit van de Federal Reserve (Fed). De Amerikaanse centrale bank hield woensdag na sluiting van de Europese markten de rente ongewijzigd. In een toelichting op het rentebesluit zei centralebankpresident Jerome Powell dat mogelijk in november kan worden begonnen met de afbouw van de coronasteun en dat dit proces medio volgend jaar kan worden afgerond.

Ook wordt binnen de centrale bank gesproken over een mogelijke renteverhoging in 2022. Eerder werd pas voor 2023 een eerste rentestap voorzien. De Fed gaf verder aan dat de opmars van de Delta-variant van het coronavirus het economisch herstel wel heeft afgeremd. De centrale bank verlaagde zijn groeiverwachting voor de Amerikaanse economie voor dit jaar naar 5,9 procent, van een eerder voorspelde 7 procent.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een winst van 0,5 procent in navolging van de hogere slotstanden op Wall Street. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine plussen openen. In Londen gaat de aandacht uit naar het rentebesluit van de Bank of England.

Tokio

De Aziatische beurzen gingen donderdag overwegend vooruit. In Tokio was de beurs gesloten vanwege een nationale feestdag. In Hongkong, waar beleggers juist terugkeerden na een vrije dag, noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,7 procent hoger. Evergrande schoot bijna 20 procent omhoog na het nieuws dat het noodlijdende Chinese vastgoedconcern toch op tijd de rentebetalingen op een deel van zijn leningen zal voldoen.

Op het Damrak ontvouwde Beter Bed zijn nieuwe digitale strategie. De beddenverkoper wil daarmee in 2025 een online-omzet van minstens 100 miljoen euro behalen. Als onderdeel van de strategie wil Beter Bed de e-commerce-tak van het bedrijf verder professionaliseren en uitbreiden. Ook opent Beter Bed in oktober een groot distributiecentrum in Veghel voor onlinebestellingen.

Air France-KLM

Air France-KLM blijft ook in de belangstelling staan. Volgens topman Ben Smith merkt de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie dat de vraag naar vliegreizen naar de Verenigde Staten gestaag aantrekt sinds het land bekendmaakte dat de grenzen weer open gaan voor buitenlandse reizigers.

De euro was 1,1709 dollar waard, tegen 1,1737 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 72,52 dollar. Brentolie kostte ook 0,4 procent meer, op 76,46 dollar per vat.