Meeste Duitsers weten al op wie ze gaan stemmen, SPD nog aan kop

De meeste Duitse kiezers lijken inmiddels te hebben besloten welke partij ze gaan steunen bij de parlementsverkiezingen van komende zondag. Dat komt naar voren uit een peiling van YouGov die is uitgevoerd tussen 16 en 22 september. De sociaaldemocratische regeringspartij SPD gaat nog steeds aan kop.

In de peiling zegt 74 procent van de respondenten al te hebben beslist. Een kwart verklaarde te gaan stemmen voor de SPD van minister van Financiën Olaf Scholz. Daarna volgen CDU/CSU van Angela Merkel, die na 16 jaar stopt als bondskanselier. Haar conservatieve blok staat in de peiling op 21 procent.

Peilingen geven geen perfect beeld van de uitslag. Het werk van peilers is lastiger geworden omdat het aantal zwevende kiezers is toegenomen. Die besluiten vaak pas vlak voor het stemmen welke partij ze gaan steunen. Wel is duidelijk dat de verkiezing kan uitlopen op een nek-aan-nekrace.

De Groenen

De strijd om de macht lijkt vooral te gaan tussen SPD’er Scholz en CDU’er Armin Laschet, de premier van het aan Nederland grenzende Noordrijn-Westfalen. Hij is naar voren geschoven om zijn partijgenoot Merkel op te volgen als de conservatieven de verkiezingen weer winnen.

Klimaatpartij De Groenen ging eerder dit jaar even aan kop in de peilingen, maar staat inmiddels op 14 procent. Daarna volgen de rechts-populistische AfD (12 procent), de liberale FDP (11 procent) en de socialistische Die Linke (7 procent). Een partij moet vanwege de kiesdrempel minstens 5 procent van de stemmen krijgen om in het parlement te komen.

De kandidaten krijgen donderdagavond nog een kans om kiezers voor zich te winnen. Dan zenden de omroepen ARD en ZDF een slotdebat uit waar ook kandidaten van kleinere partijen aan meedoen. Bij eerdere tv-debatten stonden alleen Scholz, Laschet en Annalena Baerbock van De Groenen tegenover elkaar.