Air France-KLM merkt aantrekkende vraag naar vluchten VS

Luchtvaartonderneming Air France-KLM merkt dat de vraag naar vliegreizen naar de Verenigde Staten gestaag aantrekt sinds het land bekendmaakte dat de grenzen weer open gaan voor buitenlandse reizigers. Met name voor de kerstperiode is er sprake van een toenemend aantal boekingen, zei topman Ben Smith van het Frans-Nederlandse concern tijdens het Skift Global Forum voor de reisindustrie.

Verder merkt Air France-KLM, waar ook prijsvechter Transavia toe behoort, dat het aantal boekingen naar Griekenland in augustus weer boven het niveau van voor de crisis zat. Dat kwam vooral doordat Europeanen lang hebben gewacht met het boeken van hun vakantie om zo min mogelijk last te hebben van coronabeperkingen die stap voor stap worden afgebouwd. Volgens Smith ‘valt nog te bezien’ of de stijging tijdelijk was of niet.

De verwachtingen voor de Aziatische markten zijn volgens de Canadees ‘vrij behoudend’. Ook reizen naar Zuid-Amerika bestempelde Smith als ‘uitdagend’ vanwege de nog geldende reisbeperkingen. Hij vond het verder nog te vroeg om te voorspellen of er een opleving zal zijn bij de zakelijke reizen.