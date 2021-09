Economische groei tweede kwartaal veel sterker dan gedacht

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal veel sterker gegroeid dan gedacht. Volgens een nieuwe raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam de groei uit op 3,8 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Bij de eerste berekening in augustus ging het statistiekbureau nog uit van een plus van 3,1 procent.

De bijstelling hangt samen met bijgestelde cijfers van de consumptie door huishoudens en de overheidsconsumptie. Het totaalbeeld is niet veranderd, geeft het CBS aan.