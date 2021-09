CNV: veel werkgevers nemen weinig oudere werknemers aan

CNV-voorzitter Piet Fortuin zegt dat er onder 50-plussers ook veel werkzoekenden zijn in ‘kraptesectoren’ zoals zorg, onderwijs, industrie en handel. ‘Werkgevers klagen steen en been over het gebrek aan personeel maar laten oudere sollicitanten links liggen. Het is vreemd dat zij nog steeds tweederangs burgers zijn op de arbeidsmarkt’, aldus Piet Fortuin in een verklaring. Ook zou minder worden geïnvesteerd in scholing en ontwikkeling van oudere werknemers dan van jonger personeel.

CNV roept werkgevers op om juist te investeren in 50-plussers op de arbeidsmarkt. ‘De ervaring van deze groep is van onschatbare waarde. Bovendien blijven we langer gezond, werken we langer door en wisselt deze groep minder snel van baan. Werkgevers die nu investeren in werknemers boven de 50, plukken daar op lange termijn de vruchten van’, stelt Fortuin.