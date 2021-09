Premier Rutte aan het woord in de Algemene Beschouwingen

De eerste dag van het debat woensdag was anders dan eerdere jaren. Het demissionaire kabinet moet nadrukkelijker op zoek naar steun voor de begroting, omdat er nog geen zicht is op een nieuwe coalitie en de oude coalitie de plannen niet vanzelfsprekend steunt.

In de Kamer zien partijen na de vastgelopen formatie en de verbrokkelde coalitie kansen om hun wensen in vervulling te zien gaan. In ruil voor die steun klonken er wel enkele wensen. Zo wil een meerderheid de verhuurdersheffing die woningcorporaties moeten betalen verlagen, sommige partijen willen er helemaal van af. Sowieso was er veel aandacht voor de woningnood in Nederland, hoewel de voorstellen om deze op te lossen nog wel uiteenlopen.

Verschillende partijen vroegen zich ook af hoe het staat met de zorgsalarissen. De Kamer nam onlangs een voorstel van de SP en ChristenUnie aan om 600 miljoen euro uit te trekken om de lonen in de zorgsector te verhogen.

De uitkomst van het debat en de mate waarin wensen uit de Kamer worden ingewilligd, is ook een indicatie voor het formatieproces. Informateur Johan Remkes heeft de opdracht een minderheidskabinet te verkennen, en zo’n regering zou voor al haar voorstellen naar steun in de Kamer moeten zoeken.

Als Rutte het voor de begroting van volgend jaar al niet eens kan worden met partijen als PvdA en GroenLinks, partijen die hij onder het ‘brede politieke midden’ schaart, is dat een veeg teken voor een potentieel minderheidskabinet.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp hamerde woensdag na middernacht af. Het vervolg van het debat zal ook een marathon worden.