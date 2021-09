Ruim zestig kinderen overleden dit jaar in Syrische opvangkampen

Dit jaar overleden iedere week twee kinderen in overvolle opvangkampen in Syrië, blijkt uit een rapport dat Save The Children donderdag publiceert. De organisatie verwijt veel Europese landen het lot van duizenden kinderen die kwetsbaar zijn voor geweld, brand, ondervoeding en ziekte te negeren.

Er leven volgens Save The Children 40.000 kinderen afkomstig uit zestig verschillende landen in de overvolle kampen al-Hol en al-Roj in Syrië, waar families terechtkomen die vermoedelijk banden hebben met Islamitische Staat (IS). Er zijn echter ook mensen aanwezig die simpelweg hun huizen in Irak of Syrië uit zijn gevlucht vanwege de IS-bezetting. ‘De rijkste landen ter wereld zijn er niet in geslaagd kinderen daar weg te halen’, schrijft de organisatie. Dit jaar zijn er al 62 kinderen overleden. In kamp al-Hol werden 73 mensen, onder wie twee kinderen, vermoord.

De kampen worden beheerd door Syrische Koerden en de omstandigheden zijn er erbarmelijk. Volgens gegevens van de inlichtingendienst AIVD verblijven dertig Nederlandse vrouwen in de kampen. Ook zijn daar nog 75 kinderen met een Nederlandse link.

Eerder dit jaar werden een Nederlandse uitreiziger en haar twee kinderen opgehaald uit Noord-Syrië. De Koerdische autoriteiten willen af van de buitenlanders. De Nederlandse regering zet zich niet actief in om de uitreizigers te repatriëren.