Medicijnwaakhond VS keurt extra prik goed voor 65-plussers

De Amerikaanse medicijnwaakhond FDA keurt een boostervaccin goed voor 65-plussers en mensen uit kwetsbare groepen, meldt het woensdag (lokale tijd) in een verklaring. Een onafhankelijk adviescomité van de FDA meldde vorige week dat het een extra prik met het Pfizer-vaccin voor alle Amerikanen te ver vond gaan en raadde aan alleen extra prikken te geven aan 65-plussers en mensen uit kwetsbare groepen. ‘De wetenschap en beschikbare gegevens zijn leidend geweest’, schrijft de toezichthouder over de beslissing.

Het woord is nu aan het Amerikaanse Centrum voor ziektecontrole en Preventie (CDC), dat waarschijnlijk donderdag met een besluit komt. Pas dan is duidelijk welke Amerikanen precies een derde Pfizer-vaccin kunnen krijgen en wanneer. President Joe Biden had eigenlijk deze week al willen beginnen met het uitrollen van de derde shots voor alle Amerikanen. De bedrijven Pfizer en BioNTech hadden gevraagd om de boostershot goed te keuren voor 16-plussers die minstens zes maanden geleden hun laatste vaccindosis hebben gehad.

Uit onderzoek in Israël bleek dat bij veel mensen de bescherming tegen het virus na maanden afneemt, maar dat een derde shot de bescherming weer opkrikt. Het onderzoekscomité van de FDA concludeerde vorige week dat hoewel de bescherming afneemt, twee vaccinaties nog wel genoeg beschermen tegen ernstige ziekteverschijnselen en ziekenhuisopnames door Covid-19. Alleen de mensen met gezondheidsrisico’s zouden daardoor baat kunnen hebben bij een boostershot, omdat zij mogelijk alsnog erg ziek kunnen worden door het coronavirus.

In Nederland kunnen vanaf oktober alleen mensen met een zeer ernstige immuunstoornis een derde coronaprik krijgen, maakte het kabinet vorige week bekend na een advies daarover van de Gezondheidsraad.