ABN AMRO: veel consumenten blijven winkelstraten in steden mijden

Veel consumenten blijven winkelstraten in grote steden voorlopig mijden, ook als alle coronabeperkingen zijn opgeheven. Dat meldt ABN AMRO op basis van onderzoek onder bijna 2000 Nederlanders. Een veel kleinere groep gaf juist aan wel vaker dan voor corona naar een grote stad te willen reizen om te winkelen.

Volgens ABN AMRO blijft de fysieke winkel nog wel het favoriete verkoopkanaal, maar de opmars van internetshoppen zet wel verder door. De bank denkt dat winkeliers moeten letten op veranderende consumentenbehoeften. Op basis van het onderzoek meldt de bank dat consumenten een korter verblijf in een ruime, schone en rustige winkel veel belangrijker vinden dan voor de coronapandemie.

‘Het werken met handscanners, contactloos betalen en ruime winkelpaden met goede aanduidingen van producten helpen daarbij’, zegt Henk Hofstede, retaildeskundige bij ABN AMRO in een toelichting. ‘Als klanten vooraf online inzicht kunnen krijgen in de drukte en de actuele voorraden in een winkel zullen zij eerder bereid zijn om te komen winkelen’, aldus Hofstede, die spreekt van een ‘nieuw normaal’.

Een kwart van de Nederlandse consumenten verwacht na corona minder te winkelen in grote steden. Zo’n 7 procent van de ondervraagden denkt het tegenovergestelde te gaan doen en juist vaker te gaan shoppen in de grote stad.