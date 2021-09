D66 en GL verlaten debat na oorlogsvergelijkingen van Baudet

Een aantal Joodse organisaties riep de afgelopen week partijen op om afstand te nemen van vergelijkingen met de Holocaust in het coronadebat, nadat bij protesten tegen het coronabeleid de laatste tijd betogers waren verschenen met een Jodenster op hun kleding. Baudet reageerde op de oproep door te zeggen dat "de oorlog niet van jullie is maar van ons allemaal". In een tweet plaatste hij het woord Holocaust tussen aanhalingstekens.

Jetten riep Baudet op excuses te maken. "Ik zou niet weten waarom", zei Baudet. De FVD-voorman zei dat niemand "systematische uitsluiting" van mensen die tegen vaccins zijn gelijk had gesteld aan de massamoord in de Tweede Wereldoorlog. Tegelijkertijd voelt Baudet zich niet geroepen om tegen mensen te zeggen dat ze niet met een Jodenster moeten rondlopen. "Ik vind niet dat Joodse organisaties de oorlog mogen claimen", herhaalde hij.

Niet alleen de D66- en GL-fracties lieten hun ongenoegen blijken. Coronaminister Hugo de Jonge keerde Baudet de rug toe vanuit het kabinetsvak, de andere bewindslieden negeerden hem ook.

Baudets fractiegenoten Gideon van Meijeren en Pepijn van Houwelingen hebben eerder ook al vergelijkingen getrokken tussen de Jodenvervolging en de coronamaatregelen.