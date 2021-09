PvdA en GL laten zich niet verleiden door aanbod VVD'er Hermans

PvdA en GroenLinks in de Tweede Kamer willen dat de begroting voor volgend jaar flink wordt aangepast. Lilianne Ploumen en Jesse Klaver maakten tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen duidelijk niet met VVD'er Sophie Hermans te willen praten over de besteding van een miljard euro.

Tijdens het formatieoverleg dit weekeinde op een landgoed bij Hilversum maakten VVD, CDA en D66 bekend dat Hermans zou gaan praten met GroenLinks en PvdA over het verbouwen van de begroting voor volgend jaar met een miljard. Zo zou het demissionaire kabinet steun kunnen vinden voor de aanpak van grote problemen.

"De problemen zijn zo groot", aldus Klaver. "Het is het verkeerde begin om met een miljard te beginnen." Volgens hem moeten de problemen eerst geanalyseerd worden en daarna moet worden gekeken wat de oplossing is. Pas dan moet volgens hem naar de begroting worden gekeken en "harde keuzes worden gemaakt".

Waarnemend VVD-fractievoorzitter Hermans probeerde Klaver nog over te halen tot samenwerking. Zij verklaarde ook meer te willen, maar met die miljard kunnen "we samen iets doen" en een "stap" zetten in het oplossen van problemen. Klaver liet zich niet vermurwen. Hij zei het niet te willen "beperken" tot het "miljardje" van Hermans.

PvdA-leider Ploumen zei in haar bijdrage "geen schimmige onderhandelingen" te willen over de begroting. Ze verklaarde dat de begroting "eerlijker, duurzamer en socialer" moet worden. Ze gaat een minderheidscoalitie niet zomaar helpen. "Ik laat me niet voor een appel en een ei in een gedoogconstructie rommelen."