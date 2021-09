FundaBelang wil onderzoek Ondernemingskamer naar wanbeleid NVM

Certificaathouders van Funda willen dat de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam onderzoek gaat doen naar vermeend wanbeleid bij makelaarsvereniging NVM als aandeelhouder van de huizenwebsite. De certificaathouders, een soort aandeelhouders zonder stemrecht, zijn verenigd in FundaBelang.

NVM, dat een meerderheid van de aandelen in Funda bezit, ruziet al enige tijd met FundaBelang. Inzet daarbij is de strategie van Funda. De certificaathouders willen dat er een nieuwe investeerder instapt of dat Funda naar de beurs gaat en dat de huizenwebsite het geld gebruikt om marktleider te blijven op de Nederlandse huizenmarkt. Ook zou Funda uit kunnen breiden naar bijvoorbeeld hypotheek-, belasting- en energieadvies.

Eerder werd een zaak aangespannen bij de Ondernemingskamer omdat de NVM in de ogen van FundaBelang in strijd zou handelen met het belang van de huizenwebsite en eigenbelang zou nastreven. De procedure werd aangehouden om de NVM de kans te geven intern over de toekomst van Funda te beslissen.

‘Met de procedure bij de Ondernemingskamer gaan we het wanbeleid van de NVM aan de kaak stellen en terugdraaien’, aldus Timo Smit, voorzitter van FundaBelang. ‘Nu de NVM besluitvorming opnieuw uitstelt en heeft aangegeven slechts een beperkte rol te zien voor een derde investeerder in Funda, zet FundaBelang de zaak bij de Ondernemingskamer door.’

Onlangs werd nog bekend dat topman Quintin Schevernels van Funda aan het einde van dit jaar vertrekt. Hij doet dat naar eigen zeggen omdat de onrust onder de aandeelhouders de uitvoering van de strategie in de weg zit.