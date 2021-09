Niet meteen boete bij niet controleren coronapas

Gemeenten zullen vanaf dit weekend niet direct straffen uitdelen als ondernemers of bedrijven niet handhaven op het coronatoegangsbewijs (CTB). Bij herhaaldelijke overtredingen kan de lokale driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) overgaan tot een zogenoemde last onder dwangsom van 2500 euro, die kan oplopen tot 10.000 euro, of zelfs sluiting van een locatie.