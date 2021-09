Uber: bescherming chauffeurs in andere staten VS tegen abortuswet

Taxidienst Uber gaat ook zijn chauffeurs in andere staten in de Verenigde Staten beschermen tegen rechtszaken als daar nieuwe strikte wetten rond abortus worden ingevoerd zoals in Texas. Dat heeft topman Dara Khosrowshahi van Uber gezegd tegen persbureau Bloomberg.

Sinds deze maand mogen vrouwen in Texas hun zwangerschap na zes weken niet meer laten beëindigen en iedereen kan een vrouw of abortuskliniek aanklagen als die de wet overtreedt. Uber en branchegenoot Lyft hebben gezegd dat ze juridische kosten voor hun rekening zullen nemen van chauffeurs in Texas die worden aangeklaagd omdat ze zwangere vrouwen naar een abortuskliniek hebben vervoerd.

Volgens Khosrowshahi zal Uber dit ook gaan doen voor chauffeurs in andere Amerikaanse staten, als zij met vergelijkbare abortuswetgeving komen. ‘We vinden niet dat chauffeurs hierover aangeklaagd zouden moeten worden door private klanten. Dat is ongekend en fout. Als het gebeurt in andere staten zullen we achter onze rijders staan, net als in Texas’, aldus de topman.

Softwareconcern Salesforce heeft aangekondigd werknemers en hun families te helpen als ze willen verhuizen uit Texas vanwege de abortuswetgeving in de zuidelijke staat. Dating-app Bumble heeft een fonds opgericht om vrouwen in Texas die een abortus willen te helpen.