Omvallen Britse energieleveranciers treft 1,5 miljoen huishoudens

De sterk stijgende energieprijzen zorgen voor problemen op de Britse energiemarkt. Het is mogelijk dat nog meer bedrijven de huidige situatie niet overleven. ‘Als je dacht dat je energie kon inkopen voor 50 pence en in plaats daarvan betaal je 150 pence, dan krijgen je financiën een enorme klap’, legt energieconsultant Niall Trimble uit.

In het Verenigd Koninkrijk is geregeld dat andere energiebedrijven de klanten van failliete branchegenoten overnemen. De overheid stelt daarbij een maximum in voor de verhoging die dat de klanten mag opleveren. Omdat ook de grote energiebedrijven last hebben van de hoge inkoopprijzen is het niet interessant om klanten over te nemen. De overheid is bereid energiebedrijven leningen aan te bieden om de extra kosten voor het overnemen van klanten mogelijk te maken.

Dinsdag werd al bekend dat verschillende kleinere Britse energiebedrijven geen nieuwe klanten meer aannemen. De bedrijven bieden lagere prijzen aan klanten dan ze zelf moeten betalen en daarom is het niet rendabel. Ook hebben kleinere bedrijven minder financiële reserves om deze tegenvallers op te vangen.

Er was op dinsdag ook een crisisoverleg tussen de Britse overheid en kleine energiebedrijven. Tegen het einde van de middag gaven vijf daarvan aan dat ze geen aanvragen meer in behandeling nemen. Ook eiste de Britse toezichthouder dat vijf energiebedrijfjes achterstallige heffingen aan de overheid moesten betalen en kregen drie andere een vermaning omdat ze niet genoeg onderpand hadden gegeven om de benodigde energie in te kopen.