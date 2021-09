R. Kelly bevestigt niet te getuigen tijdens misbruikzaak

R. Kelly getuigt woensdag inderdaad niet zelf tijdens zijn misbruikzaak in New York. Eerder leek het er al op dat de zanger niet zou getuigen: zijn naam stond niet op de lijst van getuigen die zijn advocaten zouden oproepen. Het hoge woord kwam er woensdag tijdens de zaak uit toen Kelly zelf antwoordde op de vraag van rechter Ann Donnelly of hij wilde getuigen. "Nee, mevrouw", antwoordde hij.