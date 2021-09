CDA’er Heerma: volkshuisvesting mijn eerste prioriteit

Volkshuisvesting is voor het CDA de eerste prioriteit als het de komende tijd gaat om nieuwe investeringen. Dat zei waarnemend fractievoorzitter Pieter Heerma tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

Het kabinet kondigde op Prinsjesdag aan voor de komende tien jaar een miljard euro uit te trekken voor woningbouw. Heerma noemt het een ‘goed stapje’, maar vindt dat het sneller moet worden uitgegeven. Daarnaast zou deze impuls vooral ten goede moeten komen aan jongeren en starters op de woningmarkt.

Hij wil ook af van de verhuurdersheffing, of in elk geval flink verlagen. ‘Met een paar honderd miljoen. Hoe meer, hoe beter’, zei Heerma. Bijna de hele Kamer wil van deze heffing af waarmee woningcorporaties een heffing betalen over huurwoningen.

Samen met het naar voren halen van de op Prinsjesdag aangekondigde miljard euro voor het versnellen van de woningbouw kan afschaffing van de verhuurdersheffing dienen als een ‘vliegwiel’ dat er voor zorgt dat er de komende paar jaar veel meer woningen worden gebouwd, denkt de CDA’er.

Het CDA wil ook dat het ministerie van Volkshuisvesting weer terugkomt.