Jetten: woningen van gas af moeilijkste deel klimaatakkoord

Woningen van het gas afhalen is het moeilijkste aspect van het klimaatakkoord. Die conclusie trok Rob Jetten van D66 woensdag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Op andere vlakken vindt Jetten dat de "klimaatambities" omhoog moeten, maar voor woningen is het nu al lastig genoeg.

Volgens JA21-voorman Joost Eerdmans is het niet te betalen om alle woningen in Nederland van aardgas af te koppelen. Zo pessimistisch is Jetten niet. Hij noemde wijk Jerusalem in Nijmegen als voorbeeld van een wijk waar het wel lukt. "Maar ik geef toe, dit is misschien wel het moeilijkste deel van het klimaatakkoord."