Ook Taiwan wil aansluiten bij vrijhandelsakkoord CPTPP

Taiwan had al een tijdje interesse getoond om lid te worden van het vrijhandelsverdrag en had daarover ook al met enkele leden gesproken. Onder meer Japan gaf aan een lidmaatschap van de eilandstaat te ondersteunen.

Het Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership werd in 2018 gesloten met vooral landen rond de Stille Oceaan als deelnemers, waaronder Australië, Canada, Chili, Japan en Nieuw-Zeeland. Het is een doorontwikkeling van het TPP-verdrag waar ook de Verenigde Staten aan mee zouden doen, maar in 2017 besloot president Donald Trump dat zijn land de deelname niet zou doorzetten. Het TPP-verdrag was bedoeld om een tegenwicht te bieden aan China.

Moeilijke situatie

Nu China en Taiwan beide lid willen worden kan dat huidige leden in een moeilijke situatie brengen. Onder meer Australië heeft al een moeizame relatie met China die verder onder druk kan komen te staan als het land voor een toetreding van Taiwan stemt.

Door de twee aanvragen zullen de huidige leden moeten kiezen voor Taiwan of China, of beide aanvragen moeten afwijzen. China erkent Taiwan namelijk niet als land en beschouwt het eiland als een afvallige provincie, waardoor het uitgesloten lijkt dat het akkoord gaat met een lidmaatschap van Taiwan. Door het Chinese standpunt wordt Taiwan internationaal vaak uitgesloten. Het land is wel lid van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en handelsorgaan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).

Overigens willen niet alleen Taiwan en China lid worden. Ook het Verenigd Koninkrijk en Thailand hebben laten weten toe te willen treden.