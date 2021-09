Ruim 840 miljoen euro binnen voor restauratie Notre-Dame

Donoren hebben gezamenlijk ruim 840 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het opknappen van de Notre-Dame, de kathedraal in Parijs die in april 2019 door een brand grote schade opliep. Projectleider van de restauratie, oud-legerleider Jean-Louis Georgelin, zei tegen een Senaatscommissie dat er onder meer 100 miljoen euro is toegezegd door oliemaatschappij Total.

Over de wijze waarop het geld besteed gaat worden en hoeveel er in totaal nodig is voor de restauratie liet hij zich niet uit.

De Franse autoriteiten maakten afgelopen weekend bekend dat de eerste fase van de restauratiewerkzaamheden aan de kathedraal was afgerond en dat het herstelwerk op schema ligt. In de eerste fase zijn onder meer de steigers ontmanteld, is het grote orgel verwijderd en zijn de steunberen verstevigd.

Zo is alles veilig gemaakt voor als het echte restauratiewerk begint. Dat zal nog deze winter zijn. Georgelin gaat ervan uit dat de Notre-Dame in 2024 weer open is voor het publiek, al zal er dan nog wel worden gewerkt.