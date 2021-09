Consumentenvertrouwen eurozone licht gestegen

Het vertrouwen van consumenten in de economie van de eurozone is in september iets gestegen. Daarop wijst de graadmeter van de Europese Commissie. In de twee maanden daarvoor was nog sprake van een daling. Toen drukte volgens economen van ING de snelle verspreiding van de besmettelijkere Delta-variant van het coronavirus op het sentiment.

In juni bereikte het vertrouwen van consumenten in de economie van zowel de Europese Unie als de eurozone een recordhoogte. Dat kwam doordat coronamaatregelen in veel landen werden versoepeld. Ook nu is de stand van het vertrouwen nog steeds hoger dan die voor de uitbraak van de coronapandemie werd gemeten, meldt de Europese Commissie.

Eerder op de dag maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat het consumentenvertrouwen in Nederland deze maand nauwelijks is veranderd ten opzichte van augustus. Nederlanders vinden dat de prijzen sterk stijgen, maar tegelijkertijd zijn ze positiever geworden over de economie.