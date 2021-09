Laagst aantal coronapatiënten in ziekenhuizen sinds 24 juli

Het aantal mensen met een coronabesmetting in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal gedaald tot 532, het laagste aantal sinds 24 juli. Dat zijn er 46 minder dan dinsdag, is te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive cares daalde het aantal Covidpatiënten met 14 tot 186. Eind juli lagen er voor het laatst zo weinig mensen met corona op de ic’s. Op de verpleegafdelingen liggen nu 346 coronapatiënten, 32 minder dan een dag eerder.