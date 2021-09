Nieuwe regels voor verzekeraars om miljarden vrij te maken

De Europese Commissie stelt nieuwe wetgeving voor de (her)verzekeringssector voor waardoor naar verwachting op korte termijn 90 miljard en op lange termijn 30 miljard euro aan kapitaal vrijkomt. Te strakke regels over onder andere risicomarges weerhouden verzekeraars nu van investeringen die hard nodig zijn om van de coronacrisis te herstellen en de EU klaar te stomen voor de afgesproken vergroening en verdere digitalisering, aldus het dagelijks EU-bestuur.

De herziening van de zogeheten Solvabiliteit II-richtlijn, die regelt dat (her)verzekeraars voldoende kapitaal achter de hand hebben om een bankroet te voorkomen, gebeurt in overleg met de sector zelf en de toezichthouder, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA). Over de voorstellen moet wel nog worden onderhandeld met de lidstaten en het Europees Parlement.

Volgens de commissie maken de voorgestelde nieuwe regels de richtlijn evenwichtiger. ‘Ze zullen de verzekeringssector helpen zijn rol in de Europese economie uit te breiden’, zegt verantwoordelijk Eurocommissaris Mairead McGuinness (Financiële Stabiliteit). Tegelijk stelt ze dat de herziene wetgeving polishouders nog beter beschermt als hun verzekeraar in de problemen komt. Er komt onder meer een strengere informatieplicht over de financiële situatie van de verzekeraar naar zijn klanten.

De coronacrisis heeft volgens de commissie weinig invloed gehad op de financiële gezondheid van verzekeraars. De sector bleef goed gekapitaliseerd en is volgens de commissie heel kredietwaardig, met een gemiddelde solvabiliteitsratio van 235 procent, terwijl dat volgens de regels 100 procent moet zijn.