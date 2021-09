Transavia onderzoekt vliegen vanuit Brussel

Luchtvaartmaatschappij Transavia gaat opnieuw onderzoeken of het vluchten kan gaan uitvoeren vanuit Brussel. Dat is een plan uit 2019, dat nu uit de ijskast wordt gehaald omdat de vliegmarkt weer aantrekt. Dat bevestigt een woordvoerster na een bericht in Het Financieele Dagblad. Nu vertrekt Transavia alleen nog vanaf de luchthavens Schiphol, Rotterdam en Eindhoven.