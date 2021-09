Duitsland nomineert WHO-chef Tedros voor nieuwe termijn

De 56-jarige Tedros is sinds 2017 de directeur-generaal van de gezondheidsorganisatie. Hij is de eerste Afrikaan die deze functie vervult. Tedros is prominent aanwezig in de wereldwijde strijd tegen het coronavirus. De deadline voor kandidaten voor de topbaan loopt donderdag af. WHO-chefs worden benoemd voor een periode van vijf jaar.

Ingewijden vertelden persbureau Reuters vorige week dat Tedros niet wordt gesteund door de regering van zijn thuisland. Dat heeft te maken met spanningen over het militaire conflict in de opstandige Ethiopische regio Tigray, waar hij vandaan komt.