Gezondheidsdienst VS laat Biden wachten op besluit boostervaccins

Het Amerikaanse Centrum voor ziektecontrole en Preventie (CDC) komt waarschijnlijk donderdag met het besluit welke Amerikanen een derde Pfizer-vaccin kunnen krijgen en wanneer, schrijft The New York Times. President Joe Biden had eigenlijk deze week al willen beginnen met het uitrollen van de derde shots.

De bedrijven Pfizer en BioNTech hadden gevraagd de zogeheten boostershot goed te keuren voor 16-plussers die minstens zes maanden geleden hun laatste vaccindosis hebben gehad. Een onafhankelijk adviescomité van medicijnwaakhond FDA vond dat echter te ver gaan. Ze adviseerden alleen extra prikken te geven aan 65-plussers en mensen uit kwetsbare groepen.

De CDC moet nu beslissen wie er precies bij zo’n risicogroep hoort. Daar zal uiteindelijk vanaf hangen of een groot deel van de Amerikanen straks een booster kan krijgen of dat maar een zeer beperkt deel van de bevolking daarvoor in aanmerking komt, concludeert The New York Times.

Uit onderzoek in Israël bleek dat bij veel mensen de bescherming tegen het virus na maanden afneemt, maar dat een derde shot de bescherming weer opkrikt. Het onderzoekscomité van de FDA concludeerde dat hoewel de bescherming afneemt, twee vaccinaties nog wel genoeg beschermen tegen ernstige ziekteverschijnselen en ziekenhuisopnames door Covid-19. Alleen de mensen met gezondheidsrisico’s zouden daardoor baat kunnen hebben bij een boostershot, omdat zij mogelijk alsnog erg ziek kunnen worden door het coronavirus.