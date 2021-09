Netflix koopt rechten op verhalen en personages Roald Dahl

Streamingplatform Netflix heeft de rechten opgekocht van de verhalen van auteur Roald Dahl, bekend van kinderboeken als Matilda en Charlie and the Chocolate Factory. Na al drie jaar te hebben samengewerkt aan series en films die zijn gebaseerd op Dahls verhalen, koopt het Amerikaanse bedrijf nu de hele Roald Dahl Story Company. Die onderneming bezit de rechten op alle personages en verhalen die de in 1990 overleden Britse schrijver bedacht.