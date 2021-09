Topman TotalEnergies onderzocht om belangenverstrengeling

Openbaar aanklagers in Frankrijk zijn een voorlopig onderzoeken begonnen naar Patrick Pouyanné, de topman van olie- en gasconcern TotalEnergies. Er is mogelijk sprake van belangenverstrengeling binnen de raad van bestuur van de prestigieuze universiteit École polytechnique. Meerdere organisaties beschuldigen Pouyanné ervan zijn functie als lid van de raad van bestuur te hebben misbruikt om een gunstige beslissing voor TotalEnergies door te drukken.

De in april ingediende klacht draait om de geplande bouw van een nieuw onderzoekscentrum van de École polytechnique in Saclay, ten zuiden van Parijs. In juni 2020 stemden leden van de raad van bestuur definitief in met een plan waarbij TotalEnergies dit centrum zou bouwen. Onder andere Greenpeace en de anticorruptieorganisatie ANTICOR verdenken Pouyanné ervan die beslissing te hebben beïnvloed. De financiële afdeling van het Franse openbaar ministerie onderzoekt die melding.

Pouyanné ontkent de aantijgingen fel. ‘Er is nooit overlap geweest tussen mijn functies als topman van TotalEnergies en mijn lidmaatschap van het bestuur van Polytechnique’, schrijft hij in een reactie. Pouyanné benadrukt ook dat de eerste aanzet voor het project in Saclay al was begonnen voordat hij toetrad tot het bestuur van de universiteit. Hij zegt nooit aan gesprekken over het onderzoekscentrum mee te hebben gedaan, behalve een keer toen de voorzitter van de raad hem vroeg naar de opinie van TotalEnergies. De multinational liet eerder weten dat Pouyanné zich altijd afzijdig heeft gehouden als vergaderingen TotalEnergies aangingen.