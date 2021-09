Vliegmaatschappijen willen niet opdraaien voor tekorten Schiphol

Schiphol ziet zich genoodzaakt de tarieven te verhogen om het gat in de begroting te dichten die de coronacrisis heeft veroorzaakt. De maatschappijen noemen het onacceptabel dat de luchthavenuitbater de rekening voor de coronacrisis naar de maatschappijen doorschuift.

Volgens Barin is niet alleen de voorgestelde verhoging van de tarieven punt van discussie. Ook het te vaak overschrijden van de budgetten en het gebrek aan budgetbewaking zijn onderwerp van gesprek. Verder hekelt de belangengroep de strikte naleving van de luchtvaartwet door Schiphol, die een naheffing in uitzonderingssituaties toestaat. Deze wet is volgens Barin nooit ontworpen voor een crisis in de orde van grootte van de coronacrisis. Daarom zouden de regels wat betreft Barin flexibeler geïnterpreteerd moeten worden.

Tarieven omhoog

De internationale luchtvaartorganisatie IATA noemt het voornemen van Schiphol om midden in een crisis de tarieven massaal te verhogen absurd. ‘Alleen een losgeslagen monopolist zou dit kunnen voorstellen’, aldus IATA-topman Willie Walsh. ‘De oplossing in de echte wereld is eerst de kosten te verlagen en de efficiëntie te verbeteren. Daarna, als er nog steeds aanzienlijke financiële tekorten bestaan, moet steun worden gezocht bij investeerders die hebben geprofiteerd van jaren van gestage rendementen voor de crisis. Schiphol moet bijdragen aan herstel, niet het herstel terugdraaien.’

Voorafgaand aan de consultatiebijeenkomst op 30 september waarvoor Schiphol Barin, de luchtvaartmaatschappijen en de IATA heeft uitgenodigd, zijn een aantal voorbereidende gesprekken gepland. In een van die bijeenkomsten wordt onder andere over de kostenontwikkeling gesproken.

Een woordvoerder van Schiphol benadrukte eerder dat de luchthaven door de coronacrisis 1,6 miljard euro aan voornamelijk havengelden is misgelopen. De luchthaven heeft alles in het werk gesteld om de kosten te drukken. Ook kon Schiphol rekenen op coronasteun van de overheid. Dit alles is niet genoeg gebleken om het gat in de begroting te dichten.