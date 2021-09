Politieke beschouwingen openen met discussie over het debat zelf

Het parlement is aan de Algemene Politieke Beschouwingen begonnen met een uitgebreide discussie over de manier waarop het debat wordt gevoerd. Het ging over de volgorde waarin de fractievoorzitters aan het woord zouden komen, de staat van de formatie en de mogelijkheden om nog iets in te brengen over de begroting.

GroenLinks-leider Jesse Klaver stelde voor om de volgorde waarin de partijen in de Kamer aan het woord komen aan te passen zodat de grootste partijen eerst mochten. PVV-leider Geert Wilders, die als eerste het woord zou krijgen, reageerde daar geïrriteerd op. Het was volgens hem een doorzichtige poging om te voorkomen dat hij als eerste het woord zou krijgen. Uiteindelijk bood Sophie Hermans, die namens de VVD het woord voerde, aan dat Wilders eerst mag.

Pieter Omtzigt, die een eenmansfractie vormt, vroeg in de ochtend een brief over de stand van zaken in de formatie. Hij wilde weten of het zittende demissionaire kabinet denkt de begroting voor 2022 nog uit te moeten voeren. Pieter Heerma van het CDA was daar op tegen. ‘Als mensen een debat over de formatie willen voeren, moeten ze een debat over de formatie aanvragen.’ VVD en ChristenUnie sloten zich daarbij aan.