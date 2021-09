VS doen nog geen toezegging aan Britten over vrijhandelsakkoord

De Amerikaanse president Joe Biden heeft nog geen toezeggingen gedaan over een vrijhandelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk. Volgens Biden is de kwestie alleen besproken tijdens een ontmoeting met de Britse premier Boris Johnson, die op bezoek was in het Witte Huis.

Het is de Britten er sinds de brexit alles aan gelegen handelsakkoorden te sluiten met verschillende landen, waaronder economische grootmacht Verenigde Staten. Volgens Downing Street 10 is het bereiken van een akkoord met de VS nog altijd de eerste prioriteit. Een akkoord zou de handel tussen de landen kunnen stimuleren door bijvoorbeeld lagere belastingen en invoerheffingen. Anders dan onder de Amerikaanse ex-president Donald Trump zit er niet veel vaart in de onderhandelingen.

Volgens Biden wordt de deal nog steeds besproken. ‘We zullen dat moeten uitwerken’, zei Biden toen hij naast Johnson stond in antwoord op een vraag over een deal waar met name de Britten flink op aandringen. Door de afwachtende houding van de Amerikanen zou volgens de BBC in Londen ook nagedacht worden over toetreding tot een bestaand Noord-Amerikaans handelsakkoord tussen Mexico, de VS en Canada.

De twee regeringsleiders bespraken naast een handelsakkoord de kwestie rond Noord-Ierland. Biden zei dat hij ‘helemaal niet graag zou zien dat de Ierse akkoorden zouden veranderen’. Wel benadrukte hij dat het handelsakkoord en de Ierse kwestie ‘twee verschillende onderwerpen’ zijn. Vorige week koppelde de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, het respecteren van het vredesakkoord in Noord-Ierland, dat voorziet in een open grens met Ierland, aan eventuele handelsonderhandelingen met Londen. De Britse regering is momenteel verwikkeld in post-brexitonderhandelingen met de EU over douaneregelingen voor Noord-Ierland.