Consumenten kopen meer duurzame voedingsmiddelen

In totaal gaven Nederlanders afgelopen jaar 8,2 miljard euro uit aan dier-, mens- en milieuvriendelijke producten, een stijging van 7 procent ten opzichte van 2019. ‘Vraag en aanbod van duurzaam voedsel zijn in 2020 ondanks het coronajaar toegenomen. De bestedingen zijn in één jaar met 7 procent gestegen, terwijl de totale bestedingen aan voedsel in Nederland met 9 procent gedaald zijn door de gedeeltelijke sluiting van horeca’, aldus de onderzoekers.

In de supermarkten gaven consumenten ruim 20 procent meer uit aan duurzaam voedsel. Speciaalzaken lieten een omzetgroei van 9 procent zien. Duurzame producten zijn voor consumenten herkenbaar door een keurmerk. Het ‘Beter Leven’-keurmerk is het meest verkocht. Gevolgd door de keurmerken ‘Biologisch’ en ‘UTZ Certified’.

Biologisch voedsel

In de supermarkten laten onder meer duurzamere aardappelen, groenten en fruit, brood, koek, eieren en zuivel een groei zien van zo’n 30 procent. De toename bij eieren heeft te maken met het verder uitbreiden van het assortiment van 1 ster ‘Beter Leven’-keurmerk voor scharreleieren.

Opvallend is dat de bestedingen aan biologisch voedsel een kleine daling van 1 procent laten zien. ‘Er werd vooral minder biologische vis gekocht: een daling van 34 procent’, aldus de universiteit.

De Monitor wordt jaarlijks samengesteld door Wageningen University & Research, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.