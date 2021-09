Nikkei sluit lager na rentebesluit Bank of Japan

De aandelenbeurs in Tokio ging woensdag verder omlaag na de zware koersverliezen een dag eerder. Beleggers verwerkten het besluit van de Bank of Japan om het monetaire beleid ongewijzigd te laten. De Japanse centrale bank waarschuwde wel dat de werkgelegenheid en de inkomenssituatie zwak blijven vanwege de impact van de coronapandemie, terwijl de private consumptie blijft stagneren. Ook werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, dat later op de dag bekend wordt gemaakt.

Beleggers hielden ook de ontwikkelingen rond de door schulden geplaagde Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande in de gaten. Hengda Real Estate Group, het belangrijkste vastgoedonderdeel van Evergrande, liet weten op 23 september een rentebetaling te doen op binnenlandse leningen. De vrees dat de Chinese vastgoedreus niet aan zijn financiële verplichting kan voldoen zorgde aan het begin van de week voor onrust op de wereldwijde aandelenmarkten. In Hongkong, waar het aandeel Evergrande een notering heeft, kon nog niet worden gereageerd op het nieuws aangezien de markt gesloten bleef vanwege een feestdag.

In Shanghai, waar beleggers terugkeerden na een korte vakantieperiode, noteerde de hoofdgraadmeter 0,2 procent hoger. De People’s Bank of China hield de rentetarieven op eenjarige en vijfjarige leningen ongewijzigd. Wel pompte de Chinese centrale bank aanzienlijk meer geld in de markten via het opkopen van kortlopende obligaties van commerciële kredietverstrekkers, zodat banken meer kapitaal achter de hand hebben om schokken op te vangen. Beijing heeft laten doorschemeren geen directe hulp te willen verlenen aan Evergrande, maar wel zal optreden om een domino-effect bij het omvallen van het vastgoedconcern te voorkomen.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde uiteindelijk 0,7 procent lager op 29.639,40 punten. De Japanse centrale bank kondigde ook een nieuw programma aan voor de verstrekking van leningen voor groene investeringsprojecten om de klimaatverandering aan te pakken. De Japanse handelaar in graan en papierpulp Marubeni behoorde tot de sterkste dalers met een min van 4 procent. Ook de machinemakers Daikin Industries en Makita stonden onderaan met verliezen van dik 2 procent. Mitsubishi UFJ Financial Group won bijna 2 procent. De Japanse bank verkoopt zijn Amerikaanse consumentenbank MUFG Union Bank voor 8 miljard dollar aan branchegenoot US Bancorp.