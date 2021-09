Bolsonaro’s gezondheidschef test positief op corona na VN-bezoek

De Braziliaanse minister van Volksgezondheid Marcelo Queiroga heeft dinsdag positief getest op het coronavirus in New York, waar hij president Jair Bolsonaro vergezelde tijdens de 76e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Queiroga keerde dinsdagavond niet terug naar Brazilië met de delegatie van Bolsonaro, maar bleef in New York om in quarantaine te gaan. De 55-jarige minister is cardioloog en is in maart ingeënt. Hij gaf aan geen symptomen te ervaren en zich goed te voelen.

De minister van Volksgezondheid is het tweede lid van de Braziliaanse delegatie bij de VN die positief heeft getest op het coronavirus. Maandag ging een jonge diplomaat hem voor. Hij werd geïsoleerd en uit de delegatie gezet.

Ontmoeting

Voor zijn positieve test had Queiroga de ontmoeting van Bolsonaro met de Britse premier Boris Johnson bijgewoond. Op foto’s en video’s van die ontmoeting is te zien dat Queiroga de enige in de Braziliaanse delegatie was die een mondkapje droeg.

Bolsonaro, een vaccinscepticus, negeerde de VN-regels die bepaalden dat alle aanwezigen op de vergadering gevaccineerd dienden te zijn. In zijn toespraak tot wereldleiders zei Bolsonaro dat zijn regering het gebruik van vaccinpaspoorten niet steunt en achter de behandeling van het virus staat met medicijnen als het antimalariamiddel hydroxychloroquine. Maar hij zei ook dat de vaccinatiecampagne van Brazilië tegen Covid-19 succesvol was geweest en dat alle volwassenen die een vaccin wilden, uiterlijk in november zullen zijn ingeënt.

In New York mogen niet-gevaccineerden niet in restaurants eten. Wellicht was dat de reden dat Bolsonaro en zijn entourage zondagavond op straat gesignaleerd werden met pizza-slices in de hand.