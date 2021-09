CBS: supermarkten verkochten in 2020 meer duurzame voeding

Consumenten kochten vorig jaar meer duurzame voeding. Daarmee zet een jarenlange trend door, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door de coronamaatregelen verschoven uitgaven in de horeca naar supermarkten. Daarbovenop was volgens het CBS sprake van een extra omzetgroei van duurzame voeding.

Vorig jaar was 19 procent van de totale supermarktomzet aan voeding duurzaam. Dat is bijna een vijfde meer dan in 2019. In 2013 was dit nog 8 procent van de supermarktomzet.

Door de sluiting van de horeca aten Nederlanders noodgedwongen vaker thuis. Daardoor stegen de uitgaven in de supermarkt aan duurzame diepvries- en kant-en-klaarmaaltijden in 2020 met ruim de helft. De omzet van niet-duurzame varianten steeg met slechts 3 procent. Er werd 56 procent meer gespendeerd aan duurzame conserven, diepvriesgroenten en -fruit.

Ook de thuisconsumptie van duurzame koffie en thee steeg vorig jaar, met ruim een derde. Er was geen sprake van omzetgroei van niet-duurzame koffie en thee.

Het CBS definieert duurzaam voedsel als eten en drinken ‘waarbij tijdens de productie en verwerking meer rekening is gehouden met milieu, dierenwelzijn en/of sociale aspecten dan wettelijk verplicht is’. De producten moeten door de consument als duurzaam kunnen worden herkend. Daarom heeft het CBS alleen voedingsmiddelen meegenomen met een keurmerk met onafhankelijke controle.