Wall Street houdt forse winsten niet vast en sluit verdeeld

De Amerikaanse aandelenbeurzen op Wall Street zijn dinsdag met wisselende resultaten de dag uitgegaan. Eerder stonden de beursgraadmeters in New York op stevige winsten, maar onder meer onder aanvoering van Disney gingen die winsten verloren. Het entertainmentbedrijf verwacht in het vierde kwartaal geen enorme groei van het aantal abonnees van streamingdienst Disney+ en zegt ook dat er geen dividend wordt uitbetaald tot de coronacrisis voorbij is.

Disney-topman Bob Chapek gaf aan dat verschillende producties van films en tv-series vertraging hebben opgelopen. Het bedrijf verwacht dat dit ook de groei van het aantal abonnees van Disney+ dwarszit. Disney werd 4,2 procent lager gezet.

De Dow-Jonesindex verloor 0,2 procent en kwam uit op 33.919,84 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 0,1 procent tot 4354,19 punten. Techbeurs Nasdaq hield nog wel wat winst vast en steeg 0,2 procent tot 14.746,40 punten.

Netflix

Zoom Video stond ook in de belangstelling. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal onderzoekt de Amerikaanse justitie de overname door dat bedrijf van softwaremaker Five9. Daarbij wordt gekeken of die overname de nationale veiligheid van de Verenigde Staten schaadt, omdat Zoom nauwe banden zou hebben met de Chinese regering. Zoom verloor 0,9 procent.

Netflix zou dicht bij een deal zijn met de erven van Roald Dahl om de rechten op zijn werk te kopen. Het gaat om boeken als De Heksen Matilda en de Grote Vriendelijke Reus. Netflix ging 0,4 procent omlaag.

ConocoPhillips

Sportwedbedrijf DraftKings daalde 7,4 procent nadat het bedrijf een overnamebod had gedaan op de Britse branchegenoot Entain. Daar heeft Draft Kings 22,4 miljard dollar voor over, omgerekend ruim 19 miljard euro.

Olieconcern ConocoPhillips steeg een kleine 4 procent na het nieuws dat het bedrijf voor 9,5 miljard dollar alle bezittingen van Shell in het grootste olieveld van de Verenigde Staten overneemt. Het gaat daarbij om activiteiten in het olie- en gasrijke gebied Permian Basin, dat grotendeels in het westen van de staat Texas ligt.

Uber

Taxidienst Uber sloot 11,5 procent in het groen. Uber kwam met een aanscherping van zijn financiële verwachtingen voor het derde kwartaal. Daarbij werd de onderkant van de verwachting voor de boekingen naar boven bijgesteld.

De euro was 1,1725 dollar waard, tegen 1,1724 dollar bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 70,56 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 74,51 dollar per vat.