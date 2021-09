Taalapp Babbel stelt gang naar beurs uit

De app om talen te leren Babbel stelt de geplande beursgang uit. Het Duitse bedrijf wijst op de huidige marktomstandigheden die niet gunstig zijn. Babbel zou eind deze week een notering krijgen in Frankfurt.

Babbel kondigde de beursgang begin deze maand aan. Het bedrijf hoopte ongeveer 180 miljoen euro op te halen om daarmee de groei te versnellen en internationaal te kunnen uitbreiden.

De onderneming blijft van plan om naar de beurs te gaan. Dat is nu een doel voor de middellange termijn. Babbels concurrent Duolingo ging eerder dit jaar wel naar de beurs.

Beide bedrijven gaven aan dat het gebruik tijdens de coronatijd sterk is gestegen. Babbel had in de eerste zes maanden van dit jaar een omzet van 83 miljoen euro. Duolingo haalde omgerekend zo’n 96 miljoen euro op bij klanten.