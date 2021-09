Vaccinatiebewijs Macron circuleert op sociale media

Het presidentieel paleis Élysée zei dinsdag dat nog onduidelijk is of het document per ongeluk of opzettelijk is gelekt. Of er een nieuwe QR-code zal worden uitgegeven is nog onduidelijk, zei het paleis. Macron is in december vorig jaar gediagnosticeerd met Covid-19. Hij werd in mei dit jaar gevaccineerd.

De Franse gezondheidsautoriteiten hebben toegang tot een gecentraliseerd systeem van inentingsbewijzen tegen het coronavirus. Een personeelslid heeft het certificaat van Macron verspreid, zei het Élysée.

De persoonlijke codes staan op de Franse coronaviruspassen, die mensen nodig hebben voor het bezoeken van musea, theaters, bioscopen, cafés en restaurants, en ook bij reizen per vliegtuig of trein. Meer dan 70 procent van de Fransen is volledig gevaccineerd. Het aantal nieuwe besmettingen blijft dalen.