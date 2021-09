Verenigd Koninkrijk sluit deal over productie CO2

De Britse regering heeft een deal gesloten met de Amerikaanse kunstmestfabrikant CF Industries over de hervatting van de productie in het Verenigd Koninkrijk, schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Met de deal moeten dreigende problemen zoals lege supermarktschappen door een tekort aan CO2 worden opgevangen. Dat gas wordt namelijk op diverse manieren in de voedingsindustrie gebruikt en is een bijproduct van het maken van kunstmest.