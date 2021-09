Politie toont beelden verdachten van overval huis PSV’er Zahavi

In het programma Opsporing Verzocht worden dinsdag beelden getoond van de twee vermoedelijke daders van de overval op het huis van PSV’er Eran Zahavi. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de twee op de fiets naar het huis in Amsterdam rijden en na de overval ook op de fiets vluchten. Ook zijn er compositietekeningen van de mannen gemaakt.